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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود حسن “تريزيجيه”، نجم منتخب مصر والمنضم حديثًا إلى صفوف النادي الأهلي، عن كواليس حاسمة في مفاوضاته مع ناديه السابق طرابزون سبور التركي، مؤكدًا أنه كان مصممًا على العودة إلى القلعة الحمراء مهما كلّف الأمر، حتى لو وصل به القرار إلى اعتزال كرة القدم.

تريزيجيه: أخطرت طرابزون سبور بنيتي الاعتزال حال رفض عرض الأهلي

وقال تريزيجيه، في تصريحات لقناة “أون سبورت”: “أبلغت مسؤولي نادي طرابزون سبور بشكل واضح أنني إذا لم أعد إلى الأهلي، فسأتوقف عن ممارسة كرة القدم. كنت مستعدًا للاعتزال تمامًا إذا رُفض العرض المقدم من الأهلي، وكنت سألزم منزلي دون ندم.”

وأضاف: “النادي تفهّم رغبتي واحترم قراري، وأشكرهم على السماح لي بالعودة إلى النادي الذي بدأت فيه مسيرتي، والذي أعتبره بيتي الحقيقي.”

وأعرب تريزيجيه عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى الأهلي، مشيرًا إلى أن التحديات المقبلة تمثل له حافزًا قويًا لبذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق البطولات، وإسعاد جماهير النادي.

واختتم تصريحاته قائلًا:“العودة إلى الأهلي ليست خطوة للوراء كما يعتقد البعض، بل هي عودة إلى الطموح، والروح، والانتماء. جئت من أجل البطولات، وأعرف جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي.”



وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا تعاقده رسميًا مع محمود حسن “تريزيجيه”، في صفقة لاقت ترحيبًا واسعًا من جماهير الفريق، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب وخبراته الدولية.