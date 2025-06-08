نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو: تم الخوض في عرضي لمجرد شائعة توقيعي للأهلي.. والصورة أُسيء استخدامها بأمر من إدارة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى أحمد سيد “زيزو”، لاعب منتخب مصر والمنضم حديثًا إلى صفوف النادي الأهلي، بتصريحات قوية خلال مداخلة هاتفية في برنامج الكورة مع فايق، كشف فيها عن حجم الإساءة التي تعرض لها عقب تداول أنباء توقيعه للنادي الأهلي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

زيزو: تم الخوض في عرضي لمجرد شائعة توقيعي للأهلي.. والصورة أُسيء استخدامها بأمر من إدارة الزمالك

وقال زيزو: “تعرضت للشتائم والخوض في العرض لمجرد أن البعض سمع أنني وقّعت للنادي الأهلي، دون وجود دليل ملموس أو إعلان رسمي في ذلك الوقت، وهو أمر لا يُحتمل على المستوى الإنساني أو الأخلاقي.”

وتابع: “الصورة التي تم نشرها والتعدي عليها لم تكن تصرفًا فرديًا من أحد العاملين، بل تمت بتوجيه مباشر من مجلس إدارة نادي الزمالك. ولو كان الأمر مجرد تصرف فردي، فلماذا لم يصدر النادي بيانًا رسميًا للاعتذار عمّا حدث؟”

وأكد زيزو أنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية احترامًا لجماهير نادي الزمالك، التي يكنّ لها كل تقدير وامتنان، إلا أن صمته لا يعني قبول الإهانة أو التعدي على كرامته الشخصية.

وقال أيضًا: “أكنّ لجماهير الزمالك كل الحب والتقدير، ولدي معهم تاريخ طويل، ولن أرد على الجماهير بالإساءة، ولكن ما حدث من إدارة النادي لا يمكن تجاهله أو القبول به.”

واختتم زيزو تصريحاته بالتأكيد على أن انتقاله إلى النادي الأهلي جاء بدافع البحث عن تحدٍ جديد وطموحات مختلفة في مسيرته الكروية، متمنيًا أن يركز الجميع على مستواه داخل الملعب، لا على الشائعات أو المواقف السلبية التي رافقت الصفقة.