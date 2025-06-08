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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدير الفني لنادي فلامنغو البرازيلي، ريبيرو، عن سعادته الكبيرة بالتعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرًا إلى ثقته في قدرة اللاعبين الجدد على تقديم الإضافة المنتظرة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ريبيرو: سعيد بجميع التدعيمات.. وزيزو لم يبدأ التدريبات بعد

وقال ريبيرو، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت قبيل مواجهة فريقه أمام نادي باتشوكا المكسيكي:

“لم أشاهد زيزو حتى الآن، ولم يبدأ بعد أول تدريب له مع الفريق. ما يمكنني قوله هو أنني سعيد جدًا بجميع التدعيمات وبجميع اللاعبين، وأثق بأنهم سيكونون إضافة حقيقية لنا خلال الفترة المقبلة.”

وأكد المدير الفني أن الجهاز الفني يعمل بجد لدمج العناصر الجديدة مع التشكيلة الحالية بهدف تحقيق أكبر قدر من الانسجام، مشددًا على أهمية التنافس بين اللاعبين، والذي يُعد دافعًا كبيرًا لتحسين الأداء الجماعي للفريق.

ويستعد نادي فلامنغو لمواجهة ودية مرتقبة أمام نادي باتشوكا المكسيكي، ضمن تحضيرات الفريق للاستحقاقات المحلية والقارية القادمة.











