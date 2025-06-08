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أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات نارية عبر برنامج “الكورة مع فايق”، عبّر النجم المصري أحمد سيد “زيزو” عن دوافعه للانضمام للنادي الأهلي، مؤكدًا أن رغبته في صناعة تاريخ كبير وتحقيق بطولات قارية ومحلية كانت السبب الرئيسي لتفضيله عرض الأهلي على عروض خارجية مغرية.

زيزو: فضّلت الأهلي عن العروض الخارجية عشان التاريخ والبطولات.. وجمهوره “مرعب”

وقال زيزو: “فضلت عرض الأهلي على عروض خارجية لأني عايز أعمل إنجازات وبطولات، وأكتب تاريخ كبير باسمي. الأهلي هو النادي اللي بيملك كل المقومات دي.”

وأضاف: “الأهلي عنده جمهور مرعب، دعمهم مش طبيعي، فين هتلاقي كل المواصفات دي غير في الأهلي؟ جمهور الأهلي حاجة جامدة جدًا، وعلى فكرة أنا قلت الكلام ده وأنا لاعب في الزمالك.”

كما تحدث زيزو عن طموحه القاري والدولي، قائلًا:

“للأسف، مفيش نصيب إني أكسب دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك. لكن حلمي لسه عايش، وهدف كبير بالنسبالي إني أكسب البطولة دي وأشارك في كأس العالم للأندية. أنا رايح الأهلي عشان أحقق كل ده.”

تصريحات زيزو تفاعل معها جمهور الكرة المصرية والعربية، خاصة في ظل ما تحمله من صراحة ووضوح، وتأكيد على احترامه لجمهور الأهلي حتى أثناء فترته مع الزمالك.