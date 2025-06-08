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أحمد جودة - القاهرة - في ظهور خاص عبر برنامج “الكورة مع فايق”،كشف النجم المصري أحمد سيد “زيزو” عن طموحاته الكبيرة مع النادي الأهلي بعد انتقاله المنتظر، مؤكدًا أن حلمه الأكبر هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.

زيزو: ذاهب إلى الأهلي لحصد كل البطولات.. وأحلم بدوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية

وقال زيزو: “للأسف، لم أتمكن من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك. كانت بطولة قريبة من قلبي، لكن لم يحالفني الحظ.”

وأضاف: “أنا ذاهب إلى الأهلي من أجل هدف واضح: الفوز بكل البطولات الممكنة، خاصة دوري الأبطال والمشاركة في كأس العالم للأندية. هذه الألقاب تمثل الحلم الأكبر لأي لاعب في إفريقيا.”

وأثارت تصريحات زيزو تفاعلًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية، عقب رحيله بعد سنوات قضاها بقميص الزمالك.











