أحمد زيزو: سأحترم جماهير الزمالك إذا سجلت في القمة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي الحالي وصانع ألعاب الزمالك السابق، أنه يعترف بفضل الزمالك في شهرته، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى الجهد الكبير الذي بذله ليصل إلى مستواه الحالي.

وخلال تصريحات تليفزيونية، قال زيزو: "أنا بطبعي لا أحب الاختلاط كثيرًا بالناس، وعندما اخترت رقم 25 مع الزمالك، كان أمامي خياران فقط: 2 و25، وبالطبع لم أرغب في الرقم 2، واخترت 25 لأنه ارتبط معي بأحداث سعيدة؛ عيد ميلاد ابنتي في اليوم 25، كما فزت بالكونفدرالية في نفس اليوم."

وأضاف: "كنت من محبي حازم إمام، وأعتبر حسام غالي قدوة لي، فقد لعبت معه خارج مصر. عندما انضممت للزمالك لم يكن يعرفني أحد، وبالفعل كان للنادي فضل عليّ، لكنني أيضًا تعبت على نفسي كثيرًا حتى وصلت إلى هذه المكانة."

وتابع: "أنا أجيد اللعب في مركزي الجناح وكذلك لاعب الوسط رقم 8. البعض انتقد عدم تسجيلي للأهداف مع المنتخب، لكن في الزمالك كنت ألعب في مراكز هجومية أكثر، بينما في المنتخب لعبت تحت قيادة أكثر من مدرب في آخر 5 سنوات، وكل مدرب كان له أسلوب مختلف."

وأردف زيزو: "لو أحرزت هدفًا في مباراة قمة، فلن أحتفل احترامًا لجماهير الزمالك، أما في المباريات الأخرى فأنا سأحتفل بشكل طبيعي. الأهلي نادٍ كبير ويملك طموحًا لتحقيق إنجازات كبيرة، وأي لاعب يحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية. بالمناسبة، أرى أن إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر هذا الموسم."

واختتم زيزو تصريحاته قائلًا: "علاقتي جيدة بمحمد صلاح، وكنا نبدل المراكز في الملعب بشكل مستمر، لكن لم أتحدث معه عن مسألة انضمامي للأهلي."

