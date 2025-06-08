نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو: إمام عاشور صفقة القرن الحقيقية.. وأنا أرد في الملعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثًا، إعجابه الشديد بصفقة انتقال إمام عاشور إلى الفريق الأحمر، معتبرًا إياها الصفقة الأبرز، بل وصفها بأنها "صفقة القرن" الحقيقية نظرًا للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية: "في رأيي، انضمام إمام عاشور للأهلي هو صفقة القرن الحقيقية".

وأوضح زيزو: "لا أريد أن أصف انتقالي للأهلي بأنه صفقة القرن؛ لأن الرد الحقيقي سيكون في الملعب، والجماهير هي التي ستحكم في النهاية".

وأشار زيزو إلى أن طموحه هو تحقيق جميع البطولات مع الأهلي، وعلى رأسها لقب دوري أبطال إفريقيا الذي لم يسبق له التتويج به من قبل، فضلًا عن حلمه بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في مسيرته.

يُذكر أن أحمد سيد زيزو وصل اليوم إلى مدينة ميامي الأمريكية قادمًا من القاهرة، لينضم إلى معسكر الأهلي استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

