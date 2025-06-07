نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يكشف تفاصيل جديدة عن رحيله عن الزمالك ورفض الإدارة الاعتذار عن الأكاذيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، كشف تفاصيل جديدة حول رحيله عن صفوف الزمالك، مؤكدًا أن مسئولي النادي الأبيض رفضوا تقديم اعتذار عن التصريحات الكاذبة التي أُطلقت بحقه.

قال زيزو في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر تو": "لجنة الكرة في الزمالك لم تكن على علم كامل بالأمر، كانوا يظنون أن المشكلة مادية فقط، لكن الحقيقة غير ذلك، لقد حاولوا زيادة العرض".

وأضاف: "الأمر بالنسبة لي أكبر من المال، كان يجب أن تعود الصورة الحقيقية بوضوح مع والدي، كنت أطالبهم بالاعتراف بالحقيقة.. عمر الجنايني لم يكن طرفًا في الأزمة، وأكن له احترامًا كبيرًا، وهو رجل محترم، وأزمته كانت فقط لأنه جاء عندما كانت الأمور قد وصلت إلى نهايتها".

وأشار زيزو إلى أنه شرح للجميع أن المشكلة ليست مادية، بل تتعلق بضرورة أن يعتذر من أساء إليه، مضيفًا: "كان يجب عليهم الاعتراف بأنهم كذبوا بحقي، لكنهم رفضوا الاعتذار".

وختم تصريحاته قائلًا: "لم يستجب أحد لمطالبي، ولم يخرج أحد ليعترف بأنه أخطأ. والدي حاول التفاهم مع إدارة الزمالك مرات كثيرة دون جدوى، وكان من حقه أن يسمع وعدًا بتجديد التعاقد لو تغيّرت الإدارة".

