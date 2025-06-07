اتحاد الكرة يحدد شروط تسجيل الأجانب في الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026

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أحمد جودة - القاهرة - اتخذ اتحاد الكرة قرارًا نهائيًا بشأن شروط تسجيل ومشاركة اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز 2025-2026.

وأكد الاتحاد السماح بقيد 5 لاعبين أجانب في كل فريق بالدوري الممتاز، مع اشتراط عدم مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة. وفي ذات الوقت، تم استثناء اللاعب الفلسطيني من حساب عدد اللاعبين الأجانب.

كما شدد اتحاد الكرة على أن الأندية يمكنها تسجيل 3 لاعبين أجانب في الفرق السنية، مع منع مشاركة أي لاعب غير مصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.

وأوضح الاتحاد أن باب التسجيل والانتقالات للقائمة الأولى للموسم الجديد سيفتح اعتبارًا من 11 يونيو 2025 وحتى 28 يونيو 2025، شاملًا جميع المراحل والمسابقات، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل الاستثنائية الخاصة بالأندية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وسيتم فتح باب تسجيل القوائم الإضافية مباشرة بعد اعتماد القوائم الأولى، على أن يكون آخر موعد لتسجيل هذه القوائم مع انطلاق منافسات الموسم الجديد، وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة.