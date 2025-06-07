إمام عاشور يستقبل زيزو بحفاوة كبيرة في معسكر الأهلي بميامي

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل إمام عاشور، نجم الأهلي، زميله الجديد أحمد مصطفى "زيزو" بحفاوة كبيرة وبأحضان دافئة داخل معسكر الفريق في ميامي، ليعيدوا معًا ذكريات صداقتهم التي نشأت منذ أيامهم في الزمالك.

ووصل "زيزو" إلى مدينة ميامي اليوم قادمًا من القاهرة، عقب الإعلان رسميًا عن انضمامه لصفوف الأهلي.

وانضم اللاعب للمعسكر الذي يقيمه الفريق بالولايات المتحدة استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وكان في استقبال "زيزو" ومحمد أسامة الإداري، الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للنادي، فور وصولهم مطار ميامي.

ويواصل الأهلي تدريباته في ميامي، تحضيرًا للبطولة التي ستقام في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.



