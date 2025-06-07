الرياضة

بالصور.. ترحيب حار من لاعبي الأهلي بوصول زيزو لمعسكر الفريق في ميامي

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  • بالصور.. ترحيب حار من لاعبي الأهلي بوصول زيزو لمعسكر الفريق في ميامي 1/7
  • بالصور.. ترحيب حار من لاعبي الأهلي بوصول زيزو لمعسكر الفريق في ميامي 2/7
  • بالصور.. ترحيب حار من لاعبي الأهلي بوصول زيزو لمعسكر الفريق في ميامي 3/7
  • بالصور.. ترحيب حار من لاعبي الأهلي بوصول زيزو لمعسكر الفريق في ميامي 4/7
  • بالصور.. ترحيب حار من لاعبي الأهلي بوصول زيزو لمعسكر الفريق في ميامي 5/7
  • بالصور.. ترحيب حار من لاعبي الأهلي بوصول زيزو لمعسكر الفريق في ميامي 6/7
  • بالصور.. ترحيب حار من لاعبي الأهلي بوصول زيزو لمعسكر الفريق في ميامي 7/7

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أحمد جودة - القاهرة - واصلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي احتفاءها بوصول نجم الفريق الجديد أحمد مصطفى "زيزو" إلى مدينة ميامي الأمريكية، للانضمام رسميًا إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم.

ووصل زيزو إلى الولايات المتحدة اليوم قادمًا من القاهرة، بعد إعلان النادي الأحمر عن إتمام التعاقد معه أمس في صفقة انتقال حر تمتد لأربع سنوات.

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الأهلي يختتم ثالث تدريباته في ميامي استعدادًا لمونديال الأندية 2025

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غضب عارم في صفوف جماهير الزمالك بعد انضمام أحمد زيزو إلى الأهلي: "تمزيق وحرق قمصانه انتقامًا"

وينضم زيزو مباشرة إلى تدريبات الأهلي بمعسكر ميامي، استعدادًا لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى في التاريخ.

ويفتتح الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة مرتقبة ضد إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو. بعدها يلتقي مع بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بمباراة قوية ضد بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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