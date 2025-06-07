نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يخطو بثقة لحسم صفقة فيكتور أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة نادي الهلال السعودي مساعيها الجادة للتعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، لتعزيز خط الهجوم استعدادًا للموسم المقبل.

وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن الهلال حجز بالفعل تذكرة السفر والفحوصات الطبية للاعب، في انتظار موافقة أوسيمين النهائية لإتمام الصفقة.

وأكد رومانو أن الناديين توصلا لاتفاق يقضي بانتقال أوسيمين مقابل 75 مليون يورو، ويتوقف حسم الصفقة الآن على قرار اللاعب نفسه.

ويأمل الهلال في ضم أوسيمين لتدعيم صفوف الفريق ومساندة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي في مهمته المقبلة بالدوري السعودي.

يُذكر أن أوسيمين، الذي ارتبط بعقد مع نابولي حتى يونيو 2026، سبق له اللعب مع جالاتا سراي التركي معارًا، حيث خاض 41 مباراة سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 8 آخرين، إلى جانب تألقه مع نابولي بتسجيل 76 هدفًا وصناعة 18 هدفًا في 133 مباراة.

ويُعد النجم النيجيري من أبرز المهاجمين في العالم، إذ توج بالدوري الإيطالي مع نابولي موسم 2022/2023، ثم أضاف الدوري التركي إلى سجله مع جالاتا سراي موسم 2024/2025.