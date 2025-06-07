نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كين يقود إنجلترا لعبور أندورا ومواصلة العلامة الكاملة في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب إنجلترا فوزًا مهمًا على نظيره منتخب أندورا بهدفٍ دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وجرت المباراة على ملعب كورنيلا إلبرات بمدينة برشلونة، حيث نجح القائد هاري كين في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50 بعد تمريرة مميزة من زميله نوني مادويكي، ليمنح منتخب بلاده النقاط الثلاث.

ورغم السيطرة الكاملة لإنجلترا على مجريات اللعب وإضاعة العديد من الفرص، فشل رجال المدرب توماس توخيل في تعزيز النتيجة. في المقابل، حاول لاعبو أندورا إدراك التعادل دون جدوى، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز منتخب الأسود الثلاثة.

بهذا الانتصار، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة في المجموعة، بينما بقي منتخب أندورا في المركز الأخير دون نقاط بعد مرور ثلاث جولات.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين في 6 سبتمبر المقبل على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، حيث يطمح المدرب توخيل لمواصلة سلسلة الانتصارات وحسم بطاقة التأهل مبكرًا.