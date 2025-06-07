نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يختتم ثالث تدريباته في ميامي استعدادًا لمونديال الأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الثالث، الذي أُقيم صباح اليوم على ملعب جامعة نوفا بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعداداته لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو المقبلين.

وجاء المران في الحادية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت ميامي (الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة)، واستهلّه المدير الفني خوسيه ريبيرو بمحاضرة فنية ركّز خلالها على بعض التوجيهات الهامة المتعلقة بالجانب الفني والبدني.

وشهد المران تنفيذ عدد من الفقرات التدريبية المتنوعة، هدفت إلى تجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، لضمان جاهزيتهم للمشاركة في البطولة.

وفي سياق متصل، خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف خوان خوسيه مدرب الحراس، وسط منافسة كبيرة وحماس شديد بين الرباعي محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا، ومصطفى مخلوف.

يُذكر أن معسكر الأهلي في ميامي يأتي ضمن برنامجه التحضيري للبطولة، حيث يلتقي الفريق غدًا الأحد مع باتشوكا المكسيكي وديًا، في إطار الاستعدادات لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح المونديال.