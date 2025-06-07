نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد صبحي: حسام حسن قادر على صناعة الإنجازات مع الفراعنة.. وصلاح ومرموش فخر لكل مصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد صبحي نجم خط دفاع منتخب مصر وفريق المصري البورسعيدي،أن ما يحققه النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي من إنجازات يجعل جميع المصريين يفتخرون بهم كلاعبين مصريين يرفعون اسم مصر متمنيًا لهم التوفيق والمزيد من الإنجازات، وذلك في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري.

وتابع "صبحي": وجود نجم بحجم محمد صلاح في منتخب مصر يعطي دافع للعديد من اللاعبين ولي أنا شخصيا

وأضاف نجم المصري البورسعيدي: أن نظام الدوري بالشكل الجديد هذا العام يعد سبب من أسباب ظهور المصري البورسعيدي بالروح القتالية العالية والتواجد ضمن المراكز التسعة الأولى.

وأختتم مدافع المصري البورسعيدي تصريحاته لبرنامج نجوم دوري نايل بأن العميد حسام حسن إضافة كبيرة لمنتخب مصر وأنه قادر على صنع إنجازات مع الفراعنة.