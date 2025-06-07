نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد صبحي: بيراميدز أضاف قوة للدوري المصري.. وسعيد بإلغاء الهبوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد صبحي نجم خط دفاع منتخب مصر وفريق المصري البورسعيدي،أن ما حققه فريق بيراميدز من إنجازات هذا الموسم بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا يعد إنجازًا للكرة المصرية وإضافة فريق مصري جديد يضاف لسجلات أبطال تلك البطولة مشيرًا إلى أن بيراميدز أضاف القوة والتنافس بالدوري المصري، وذلك في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري.

واشار "صبحي": بأن أسعار اللاعبين مبالغ فيها مؤكدا خلال حديثه إلى أن أندية الشركات ساعدت كثيرًا على قوة الدوري المصري والمنافسة على مراكزه الأولى.

وأضاف نجم المصري البورسعيدي: أن فريقي حرس الحدود وبتروجيت هما مفاجأة الموسم بعد ظهورهم بشكل لافت وتحقيق نتائج إيجابية جعلتهم في المراكز التسعة الأولى مشيرًا إلى أن فريق سيراميكا كليوباترا هو الأفضل لهذا الموسم.

واختتم مدافع المصري البورسعيدي تصريحاته لبرنامج نجوم دوري نايل بسعادته بقرار إلغاء الهبوط لهذا الموسم خاصة لإنه واحد من أبناء فريق الإسماعيلي وكان حزين جدا لاقتراب الدراويش من الهبوط.