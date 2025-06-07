نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب عارم في صفوف جماهير الزمالك بعد انضمام أحمد زيزو إلى الأهلي: "تمزيق وحرق قمصانه انتقامًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمزيق قمصان زيزو في الشوارع والسوشيال ميديا.. جماهير الزمالك ترفض الخيانة

في مشهد غير مسبوق، اجتاحت حالة من الغضب العارم أوساط جماهير نادي الزمالك، بعد الإعلان الرسمي عن انتقال نجم الفريق السابق أحمد السيد "زيزو" إلى صفوف النادي الأهلي، في صفقة فاجأت جمهور القلعة البيضاء وأشعلت غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق أحد مشجعي الزمالك، عبر حسابه الشخصي، مشهدًا رمزيًا للغضب الجماهيري من الصفقة، من خلال نشر صور لقمصان زيزو وقد تم “تمزيقها وحرقها”، في رسالة مباشرة لما وصفوه بـ "الخيانة" والانحياز للمنافس التقليدي.

كتب المشجع في منشوره: