نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد شوقي يتولى تدريب فريق زد بداية الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي سيف زاهر أن محمد شوقي، نجم الأهلي السابق، سيتولى قيادة فريق زد في الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وخلال تصريحات لقناة "أون سبورتس 1"، وجه زاهر التهنئة لشوقي قائلًا: "مبروك لمحمد شوقي على توليه مسؤولية تدريب زد في الموسم القادم"، ليرد شوقي بتفاؤل: "الحمد لله، وإن شاء الله تكون بداية موفقة".

وتحدث شوقي عن تجربته مع النادي الأهلي قائلًا: "أنا ممتن جدًا للفترة التي قضيتها في الأهلي، فهو بيتي وبيت الجماهير، وشعرت بثقة كبيرة من مجلس الإدارة خلال عملي هناك، وبذلت قصارى جهدي".

وفي وقت سابق، أعلن الأهلي انتهاء مهمة شوقي مع الفريق الأول، مع تعيين خوسيه رييبيرو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.