نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فاروق: الأهلي ضحي بيا بسبب مذبحة دوري سيد عبد النعيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق نجم النادي الاهلي الأسبق كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال محمد فاروق خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه "مان تو مان" عبر صفحته الرسمية:" إصاباتي كانت كتير مش بس في المباريات كنت بتصاب في التدريبات، وجت مباراة انبي الشهيرة بدوري سيد عبد النعيم وخسرنا وكان لازم يحصل مذبحة".

ويضيف محمد فاروق:" معرفش مين صاحب قرار رحيلي بس كفرقة قعدنا سنة مش مظبوطين بعد دوري سيد عبد النعيم، ولو علي الكورة كان في الوقت دا في ايفيلينو موجود ومكنش عماد متعب طلع من الناشئين وكان موجود محمد فضل كان جوزيه بيلعبه باك رايت".



وأكمل محمد فاروق:" بعدها عمل الاهلي صفقات قوية وجاب أبو تريكة وبركات وسيطر علي البطولات".