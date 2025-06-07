نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يطلق خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الكرة استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي الزمالك في تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع كرة القدم، بهدف بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات في الموسم القادم، مع تجنب أخطاء الماضي من خلال إسناد المهام إلى المختصين والمتابعة الحثيثة لكل ملف.

وتأتي الخطوة الأولى في هذه الخطة بالتعاقد مع جون إدوارد، المشرف على الكرة في نادي فاركو، لتولي منصب المدير الرياضي للزمالك.

وسيكون من مهامه التعاقد مع لاعبين جدد يليقون بتاريخ النادي، تحديد اللاعبين المغادرين، بالإضافة إلى متابعة تجديد عقود اللاعبين الحاليين وعلى رأسهم عبد الله السعيد.

كما قدم رئيس قسم الأداء والتطوير تصورًا متكاملًا لإعادة هيكلة قطاع الكرة داخل الزمالك، يشمل بناء جهاز طبي متكامل، قسم تغذية متخصص، وتطوير قطاع الناشئين. ويتضمن التصور نظام عمل واضحًا وقواعد تنظيمية للفريق الأول وباقي فرق النادي.

في الجانب الطبي، تم التركيز على تكوين فريق طبي متخصص لكل فريق، يضم أطباء علاج طبيعي وأخصائيين للتأهيل، بالإضافة إلى محلل بيانات طبية لمتابعة الأحمال والإصابات. كما يقترح إنشاء قسم تغذية رياضية لإدارة الحالة البدنية والصحية للاعبين.

أما في قطاع الناشئين، فهناك تأكيد على توحيد أسلوب اللعب بين الفريق الأول وبقية الفئات السنية، مع وجود تواصل مباشر بين مدربي الناشئين والجهاز الفني للفريق الأول عبر تقارير أسبوعية لضمان سهولة تصعيد اللاعبين.

ومن أبرز التفاصيل التي يتضمنها التصور الجديد، تنظيم مواعيد دقيقة للاعبين، حيث يُطلب من المصابين الحضور قبل ساعة ونصف من التمرين لجلسات التأهيل، بينما يحضر اللاعبون الآخرون قبل ساعة من بداية التدريب.

كما تم التأكيد على عقد اجتماع يومي بين الجهاز الطبي والمدير الفني قبل بدء التمرين بـ45 دقيقة لمتابعة حالة اللاعبين وتقييم جاهزيتهم الفنية والطبية، مع فرض انضباط صارم يشمل نظام خصومات على المخالفين، في إطار خلق بيئة احترافية داخل نادي الزمالك.