الرياضة

مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

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مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

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أحمد جودة - القاهرة - واصل البطل المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، تألقه في بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش المقامة في برمنجهام، بتأهله إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الويلزي جويل ميكين بنتيجة 3-1 في نصف النهائي، في لقاء تنافسي قوي شهد تقلبات في الأشواط.

وفي منافسات السيدات، ضمنت نور الشربيني لقب السيدات لمصر بعد تأهلها للنهائي بفوزها على الأمريكية أوليفيا ويفر 3-1، بينما تأهلت نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا لمواجهة نور الشربيني في النهائي بعد فوزها على أمينة عرفي بنتيجة 3-0.

وتُعد البطولة من أهم مسابقات الإسكواش، وتبلغ قيمة جوائزها 280 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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