نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد نيمار في انتظار قرار الزمالك.. والجدل يشتعل حول مستقبل أيمن الرمادي مع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح مصدر مقرب من سيد نيمار، ظهير نادي الزمالك المعار إلى البنك الأهلي، موقف اللاعب من العودة إلى صفوف الزمالك مع بداية الموسم الجديد عقب انتهاء فترة الإعارة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة إلى أن اللاعب لم يتلقَ حتى الآن أي إشعار رسمي من إدارة الزمالك بخصوص العودة، رغم رغبته في العودة للمشاركة مع الفريق، وهو ينتظر القرار النهائي من المسؤولين.

شهد نيمار تطورًا ملحوظًا خلال فترة إعارته تحت قيادة طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، ما جعله محط أنظار عدة أندية، ويُدرس الزمالك إعادة ضمه وعدم تجديد إعارته أو بيعه في الفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت، يسود الجدل داخل الزمالك حول مستقبل المدير الفني أيمن الرمادي، الذي انتهى عقده مع النادي بعد فترة قصيرة استمرت شهرًا فقط.

ففي حين ترى بعض الأطراف أن الرمادي ترك بصمة إيجابية بعد تتويجه بكأس مصر، هناك مطالب أخرى بتعيين مدرب أجنبي ذو خبرة يمكنه إعادة الفريق إلى المنافسة القوية بعد موسم شهد تراجعًا كبيرًا بخسارة لقب الدوري وكأس الكونفدرالية، إضافة إلى ضياع فرصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.