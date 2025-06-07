الرياض - كتبت رنا صلاح - انتشرت في الساعات الماضية أنباء عن نية إدارة الأهلي الحصول على خدمات لاعب ناشئ من صفوف الزمالك، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ البعض في التساؤل حول موقف إدارة القلعة البيضاء، وهل ستترك اللاعب يرحل إلى الجزيرة؟.

بعد اقترابه من الأهلي.. الزمالك يفاجئ الجميع ويخطف توقيع "الموهوب" لمدة 5 سنوات

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مساعيه للحفاظ على العناصر الأساسية داخل صفوف الفريق الأول، في إطار خطته لدعم الاستقرار الفني خلال الموسم المقبل.

وأكد مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء في تصريحات خاصة، أن النادي يتمسك ببقاء محمد السيد، صانع ألعاب الفريق، ضمن صفوفه الموسم المقبل، في ظل القناعة الكاملة بإمكانياته الفنية وقدرته على تقديم الإضافة.

وأضاف المصدر: “نعمل حاليًا على الانتهاء من مسألة التجديد للاعب، وخاصة بعدما أبدى الأخير موافقته على الاستمرار ضمن صفوف الزمالك لمدة خمس سنوات مقبلة”.

وأوضح أن الأزمة التي واجهها اللاعب في وقت سابق قد تم حلّها بالكامل، مشيرًا إلى أنه يشارك مع الفريق الأول بشكل منتظم خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حالة الاستقرار الفني والإداري حوله.

الأهلي يتابع موقف اللاعب عن قرب

وكانت بعض التقارير قد ربطت اسم محمد السيد بالانتقال إلى النادي الأهلي، في ظل تعثر مفاوضات التجديد مع الزمالك خلال الفترة الماضية، إلا أن تمسك الإدارة الحالية قد حسم الموقف لصالح القلعة البيضاء.