نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وولفرهامبتون يفتح باب التعاقد مع نجم برشلونة الشاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية إسبانية أن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي يُبدي اهتمامًا جديًا بالتعاقد مع جيرارد مارتين، الظهير الأيسر لفريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط مارتين، البالغ من العمر 23 عامًا، بعقد مع النادي الكتالوني حتى صيف 2028.

وأفاد الصحفي ماتيو موريتو عبر حسابه على موقع "إكس" بأن وولفرهامبتون يسعى لتعزيز صفوفه بضم اللاعب الإسباني.

وانتقل مارتين إلى برشلونة في عام 2023 قادمًا من نادي كورنيلا، حيث بدأ الموسم الأول مع فريق الشباب قبل أن ينضم للفريق الأول بقيادة المدرب هانزي فليك في الموسم الماضي.

وشارك مارتين في 42 مباراة مع الفريق الأول خلال الموسم المنصرم، سجل هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ويأتي اهتمام وولفرهامبتون في ظل رغبتهم في إيجاد بديل للظهير الأيسر الجزائري ريان آيت نوري، الذي يقترب من الانضمام إلى مانشستر سيتي في صفقة قد تُنجز خلال الصيف الحالي.