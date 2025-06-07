الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأ نادي بيراميدز تحركاته الجادة في سوق الانتقالات للبحث عن حارس مرمى جديد، تحسبا لأي تغييرات قادمة في مركز حراسة المرمى خاصة في ظل احتمالات اعتزال شريف إكرامي خلال الفترة القريبة إلى جانب تقدم الحارس الأول أحمد الشناوي في السن وكثرة إصاباته في المواسم الأخيرة.

على طريقة رمضان صبحي.. بيراميدز يخطف توقيع نجم الأهلي في صفقة قوية| هناخد دوري الأبطال تاني

وفي هذا السياق برز اسم الحارس الشاب حمزة علاء حارس الأهلي السابق كأحد الخيارات المطروحة أمام إدارة بيراميدز، وكان حمزة قد غادر القلعة الحمراء مؤخرًا بعد انتهاء عقده مع الفريق مفضلا عدم التجديد لرغبته في خوض تجربة جديدة تسمح له بالظهور بشكل أساسي بعيدًا عن دكة البدلاء التي لازمها لفترة طويلة في الأهلي، ويمتلك بيراميدز حاليًا أربعة حراس مرمى في قائمته أحمد الشناوي الذي يعد الحارس الأساسي للفريق بالإضافة إلى الثنائي الشاب يوسف نادر وأحمد ميهوب وأخيرا شريف إكرامي الذي لم يحدد موقفه النهائي بعد،د لكن كل المؤشرات تدل على أن قرار الاعتزال أصبح مسألة وقت.

حمزة علاء يوافق على التوقيع لبيراميدز

ووفقا للتقارير فإن علاء ابلغ إدارة بيراميدز على ترحيبه بفكرة الانتقال إلى بيراميدز والتوقيع للفريق السماوي في ظل انتهاء عقده مع الأهلي والذي انتهى بالفعل بنهاية الموسم ، ويهدف بيراميدز إلى بناء منظومة حراسة مرمى قوية تضمن الاستمرارية وتواكب طموحات النادي الذي ينافس محليًا وقاريا، خاصة مع تطلعاته الكبيرة في البطولات الإفريقية، وقد يكون التعاقد مع حارس مثل حمزة علاء، الذي يمتلك موهبة واضحة ويبحث عن فرصة حقيقية خطوة ذكية تضمن مستقبلاً آمناً لهذا المركز الحساس.