الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عشاق الكرة الأوروبية المواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، والمقرر إقامتها مساء الأحد 8 يونيو على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

تشكيل إسبانيا ضد البرتغال في النهائي الناري بدوري الأمم الأوروبية 2025.. لامين يامال يقود كتيبة الهجوم

نجح المنتخب الإسباني في بلوغ المباراة النهائية بعد فوز مثير على فرنسا بنتيجة (5-4) في نصف النهائي، ويأمل في الحفاظ على اللقب الذي حققه في النسخة الماضية.

المدرب لويس دي لا فوينتي يعتمد على مجموعة متجانسة من اللاعبين تجمع بين حيوية الشباب وخبرة النجوم، وعلى رأسهم بيدري وفابيان رويز، إضافة إلى المتألق لامين يامال.

التشكيل المتوقع لإسبانيا أمام البرتغال

الخطة: 4-3-3

4-3-3 حراسة المرمى: أوناي سيمون

أوناي سيمون خط الدفاع: مارك كوكوريا – دانيال فيفيان – ديان هاوسن – بيدرو بورو

مارك كوكوريا – دانيال فيفيان – ديان هاوسن – بيدرو بورو خط الوسط: فابيان رويز – مارتين زوبيمندي – بيدري

فابيان رويز – مارتين زوبيمندي – بيدري خط الهجوم: نيكو ويليامز – لامين يامال – ميكيل أويارزابال

تحدي الحفاظ على اللقب