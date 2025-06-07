نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتر داخل برشلونة.. مستقبل تير شتيجن مع النادي على المحك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية من إسبانيا أن نادي برشلونة يدرس بيع حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن عقده مستمر حتى صيف 2028.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن الإدارة الكتالونية لم تكن راضية عن أداء الحارس في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد رد فعله على استبعاده من قائمة الفريق في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

ووفقًا للتقارير، عبّر تير شتيجن عن رغبته في استعادة مكانه الأساسي، وأبلغ كل من المدرب هانزي فليك والمدير الرياضي ديكو بذلك. لكن عندما تم إخباره بأن تشيزني سيشغل مركز الحراسة في المباراة، هدد بعدم السفر مع الفريق إلى ميلانو، الأمر الذي أدى إلى توتر واضح في علاقته مع فليك.

في ظل هذه الخلافات، بات مستقبل الحارس الألماني مع برشلونة غير مؤكد، وقد يدفع النادي لاتخاذ قرار بالتخلي عنه خلال الصيف المقبل.