نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستعد للثورة.. موسم جديد بأبطال جدد وأحلام متجددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي الزمالك في إنقاذ موسمه المنقضي بعد أن توّج بلقب كأس مصر، إثر فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 7-6، عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

وكان الزمالك مهددًا بالخروج من الموسم دون أي بطولة، إلا أن هذا اللقب أنقذ موسمه ومنح جماهيره الفرصة للاحتفال.

حاليًا، يواصل الزمالك العمل المكثف للتحضير للموسم الجديد، حيث تركز إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب وبالتعاون مع لجنة التخطيط، على تدعيم الفريق بصفقات قوية في مختلف المراكز.

يسعى مسؤولو القلعة البيضاء لتلبية احتياجات الفريق، عبر ضم لاعبين مميزين في فترة الانتقالات الصيفية، لضمان قدرة الفريق على المنافسة على كافة البطولات.

تتجه الأنظار داخل النادي إلى المراكز التي تحتاج إلى دعم، أبرزها الجناح الأيمن والأيسر، ورأس الحربة، إضافة إلى وسط الملعب في مركزي 6 و8، وكذلك حراسة المرمى. ويخطط الزمالك للتعاقد مع ستة لاعبين جدد في هذه المراكز لتلبية احتياجات الفريق.

في سياق الصفقات الأجنبية، يجري الزمالك مفاوضات مكثفة من أجل ضم لاعبين أجنبيين بمواصفات خاصة؛ حيث تركز الإدارة على استقدام لاعبين شباب أصحاب إمكانيات فنية مميزة، مع تفضيل التعاقد مع من انتهت عقودهم مع أنديتهم لتسهيل عملية التفاوض وضمان سرعة حسم الصفقات.

وفيما يخص الجهاز الفني، لا يزال مصير المدير الفني أيمن الرمادي محل نقاش داخل النادي، إذ يرى البعض ضرورة استمراره، خاصة بعد نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بكأس مصر، معتبرين أن بصمته ظهرت بشكل إيجابي خلال فترة توليه المهمة.

على الجانب الآخر، تطالب أصوات أخرى بالتعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب خبرات كبيرة وقادر على إعادة الزمالك إلى منصات التتويج، بعد الأداء غير المقنع للفريق هذا الموسم والابتعاد عن المنافسة على ألقاب الدوري والكونفدرالية.

وكان أيمن الرمادي قد تولى المسؤولية الفنية للزمالك في 7 مايو الماضي خلفًا لجوزيه بيسيرو، واستطاع أن يقود الفريق للتتويج بكأس مصر. ويُعد هذا اللقب هو الثالث في مسيرته التدريبية، بعدما سبق له التتويج بكأس الرابطة مرتين مع سيراميكا.

قاد الرمادي الزمالك في خمس مباريات، حقق خلالها تعادلًا في اللقاء الأول أمام سيراميكا بنتيجة 2-2، وخسر أمام بيراميدز 0-1، قبل أن يفوز على بتروجت 3-1، ويتغلب على فاركو 2-0، ثم يهزم بيراميدز في النهائي بركلات الترجيح 8-7 ليتوج بالكأس، مسجلًا 8 أهداف ومستقبلًا 5 أهداف فقط.