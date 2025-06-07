نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة طفيفة تُهدد مشاركة نجم الأهلي في ودية الفريق أمام باتشوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، لفحص طبي دقيق لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة الودية المرتقبة أمام باتشوكا المكسيكي، المقرر إقامتها مساء غدٍ الأحد، ضمن استعدادات الفريق الأحمر لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

وكان عاشور قد شعر بشد طفيف في العضلة الخلفية أثناء مران الفريق الذي أقيم أمس بمدينة ميامي الأمريكية، ما دفع الجهاز الطبي لإخضاعه للفحوصات اللازمة.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، على أن يلتقي بعد ذلك مع بالميراس البرازيلي في 19 يونيو، ثم يختتم دور المجموعات بمباراة أمام بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا، هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، محمد سيحا، ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، أحمد رضا، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، نيتس جراديشار، أليو ديانج، وزيزو، على أن ينضم إليهم وسام أبو علي الأربعاء المقبل بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فلسطين.

يذكر أن الأهلي يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي، بورتو، وبالميراس.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، حيث سبق له أن شارك في 9 نسخ سابقة بنظامها القديم، ونجح خلالها في حصد الميدالية البرونزية في أربع مناسبات أعوام 2006، 2020، 2021، و2023.