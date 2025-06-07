نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي يقترب من الغياب عن مباراة باتشوكا المكسيكي الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر خاصة من داخل أروقة النادي الأهلي المصري، أن لاعب خط الوسط البارز إمام عاشور تعرض لإصابة عضلية خلال التدريبات الجماعية التي أُجريت مساء يوم الجمعة، حيث شعر بشد في العضلة الضامة، ما دفع الجهازين الفني والطبي للتدخل الفوري.

موقف عاشور من لقاء الأهلي وباتشوكا لم يُحسم بعد

وفي إطار الإجراءات الاحترازية وتفاديًا لتفاقم الحالة، قرر الطاقم الفني والطبي بالنادي إخراج إمام عاشور من الحصة التدريبية وعدم السماح له بإكمالها، وذلك حفاظًا على سلامته البدنية وتجنبًا لأي مضاعفات قد تؤثر على جاهزيته المستقبلية.

ووفقًا لما ورد للمصدر ذاته، فإن مشاركة اللاعب في المواجهة الودية المرتقبة أمام فريق باتشوكا المكسيكي لا تزال غير مؤكدة، حيث لم يُحسم حتى اللحظة موقفه النهائي من التواجد في التشكيلة، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اليوم السبت.

ومن المقرر أن تُجرى هذه الفحوصات لتقييم الحالة الصحية للاعب بدقة، ومعرفة مدى قدرته على خوض المباراة على المستوى الفني والبدني، خاصة أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريفيرو يعول كثيرًا على جاهزية جميع اللاعبين في هذا المعسكر.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية في معسكره الخارجي، وسط أجواء من التركيز والانضباط الشديد، حيث يسعى المدير الفني خوسيه ريفيرو إلى تجهيز جميع اللاعبين، سواء من التشكيلة الأساسية أو البدلاء، بدنيًا وذهنيًا، لضمان أفضل أداء ممكن في البطولة العالمية القادمة.