نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت العدل يرد بقوة على تصريحات زيزو: "لا تحاول تجميل الصورة.. الزمالك لا يقف على أحد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردّ الدكتور مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، بشكل حاسم على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها اللاعب السابق للفريق أحمد سيد زيزو، بعد انتقاله رسميًا إلى النادي الأهلي عقب نهاية عقده مع القلعة البيضاء في يونيو الجاري.

وكان زيزو قد ظهر في لقاء إعلامي عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة "MBC مصر"، كشف خلاله عن تلقيه عروضًا مغرية من أندية الخليج، تحديدًا من أندية الشباب ونيوم السعوديين، إضافة إلى الريان القطري، مؤكدًا أن إدارة الزمالك رفضت تلك العروض رغم قيمتها الكبيرة.

مدحت العدل يفند مزاعم زيزو بشأن العروض الخليجية

من جانبه، خرج الدكتور مدحت العدل عن صمته، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، ليوضح الحقيقة الكاملة من وجهة نظر إدارة الزمالك، وينفي صحة مزاعم زيزو.

وقال العدل: "يزعم زيزو أن نادي الزمالك رفض عرضًا بقيمة تتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايين دولار (حسب وصفه)، في محاولة لإيصال رسالة إلى الجمهور مفادها أن الإدارة أضاعت على النادي فرصة استثمارية ضخمة."

لكنه أوضح أن الواقع كان مختلفًا تمامًا، مضيفًا: "الحقيقة أن أعلى عرض رسمي تلقاه الزمالك لم يتجاوز 2 مليون دولار، وكان من نادٍ سعودي يلعب في دوري الدرجة الثانية، وهو نفس الرقم تقريبًا الذي عرضه الزمالك للاحتفاظ باللاعب."

رسالة مباشرة لزيزو ووالده

ووجّه مدحت العدل انتقادًا واضحًا لزيزو وطريقته في التعامل الإعلامي بعد الانتقال، قائلًا: "لا تحاول تجميل الصورة لأنها مشوهة، نصيحة من القلب: ركز على اللعب في ناديك الجديد وابتعد عن الشو الإعلامي، لأنك ووالدك لا تجيدان الحديث الإعلامي بطريقة صحيحة."

"الزمالك باقٍ بمن حضر.. وحقق البطولة بدونك"

وأكد العدل أن نادي الزمالك لا يتوقف على أي لاعب، مهما كانت قيمته أو موهبته، مشيرًا إلى أن تاريخ النادي مليء بالنجوم الكبار الذين غادروه، لكن القلعة البيضاء ظلت شامخة.

وقال في نهاية رسالته: "الزمالك سيظل ناديًا عظيمًا بك أو بدونك، ومن هم أعظم منك موهبة وفنًا غادروا النادي إما بالاعتزال أو الانتقال، وبقي الزمالك كبيرًا كما هو."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق الأبيض استطاع تحقيق بطولة مهمة مؤخرًا أمام أقوى فرق القارة السمراء، قائلًا: "الزمالك حصد أمس بطولة مهمة على حساب أقوى نادٍ في إفريقيا، وذلك دون وجودك."