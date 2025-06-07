نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديمبيلي أم يامال؟.. كيليان مبابي: صوتي في الكرة الذهبية محسوم وموسم ريال مدريد لم يكن صفريًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات إعلامية أثارت اهتمام المتابعين، تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، عن أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، كما تطرق إلى تجربته السابقة مع باريس سان جيرمان، ووضعه الحالي مع النادي الملكي، وقيّم مستواه الفني خلال الفترة الأخيرة.

ديمبلي هو خياري الأول للكرة الذهبية

وخلال مؤتمر صحفي عُقد قبل لقاء منتخب فرنسا المرتقب أمام منتخب ألمانيا لتحديد المركزين الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية، أكد مبابي موقفه من سباق الكرة الذهبية لهذا العام.

وقال بحسم: "هل سأمنح صوتي لصالح عثمان ديمبلي؟ نعم، بالتأكيد. لا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى تفسير. الناس تتحدث كثيرًا عن أسماء مثل لامين يامال وديمبلي، لكنني حسمت أمري، صوتي سيكون لصديقي ديمبلي."

وقد جاء هذا التصريح في وقت يتصدر فيه عدد من اللاعبين المشهد العالمي، مثل محمد صلاح، ولامين يامال، وديمبلي، مما يزيد من سخونة المنافسة على الجائزة الفردية الأهم في العالم.

عن مغادرته لباريس سان جيرمان: "كان الوقت قد حان"

وتناول مبابي خلال حديثه قرار الرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي، بعدما أمضى سنوات طويلة مع الفريق الباريسي، موضحًا أن توقيت الرحيل لم يكن مبكرًا، بل كان ضروريًا.

وقال: "هل غادرت باريس في وقت مبكر؟ لا أعتقد ذلك، قصتي هناك كانت قد وصلت إلى نهايتها، وكان لا بد أن تنتهي. لم يكن هناك شعور بالمرارة، لقد انتهى الأمر بكل بساطة."

وأضاف بنبرة واقعية: "الفريق فاز بلقب دوري أبطال أوروبا دون ي، هذا ما كان مقدرًا أن يحدث، ولست نادمًا على شيء."

عن مستواه الفني الحالي: "الأداء جيد.. لكنه ليس مثاليًا"

وفيما يخص تقييمه لمردوده الفني منذ انضمامه إلى ريال مدريد، قال مبابي إنه يشعر بتحسن كبير، لكنه لم يبلغ القمة بعد، مشيرًا إلى أنه يعمل بشكل يومي للعودة إلى أفضل نسخة من نفسه.

وأوضح: "هل عدت لمستواي الحقيقي؟ الأمر ليس سهلًا، أنا لست آلة حسابية ولا أستطيع تحديد ذلك بدقة، لكن منذ يناير وأنا أشعر أنني في حالة جيدة وأقدم أداءً قويًا، وإن لم يكن مثاليًا بعد."

الطموحات مع ريال مدريد: "الألقاب هي الأهم"

كما شدد مبابي على أن تركيزه في المرحلة الحالية ينصب على تحقيق البطولات مع ريال مدريد، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال يطمح للمزيد.

وتابع قائلًا: "الأهم بالنسبة لي هو الفوز بالألقاب، ونحن ننافس على بطولات مهمة، من بينها كأس العالم للأندية، التي أراها بطولة ذات قيمة كبيرة على المستوى الدولي."

رد صريح على الانتقادات: "الموسم لم يكن صفريًا"

وفي ختام تصريحاته، رد مبابي على الانتقادات التي وصفته بأن موسمه الأخير كان "صفريًا"، أي خاليًا من البطولات، قائلًا: "هل أنت متأكد؟ ما المقصود بالموسم الصفري؟! إن كنت تتابع ريال مدريد، فأنت تعلم أننا فزنا بلقبين هامين هما كأس السوبر الأوروبي وكأس الانتركونتننتال. صحيح أننا خسرنا بعض الألقاب، لكن الموسم كان مفيدًا من نواحٍ كثيرة."