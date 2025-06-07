بن رمضان: أجواء المعسكر رائعة.. وانضمامي للأهلي جاء في توقيت مثالي

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتواجده بين صفوف الأهلي في معسكر الإعداد المقام حاليا في أمريكا؛ استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكدا على أن الأجواء غاية في الروعة، واستقبال اللاعبين أسعده كثيرا مشددا على أنه يسعى لتقديم كل ما لديه لإسعاد الجماهير.

تصريحات نارية من محمد علي بن رمضان

وقال: انضمامي للأهلي جاء في توقيت مثالي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وأظن أن هذا كان أفضل توقيت؛ للمساهمة في تحقيق طموحات الأهلي وجماهيره التي أحسنت استقبالي، وأتمنى أن أسعدهم مثلما أسعدوني بهذه الحفاوة في الاستقبال.

وأضاف: خضت أول مران مع الفريق، وكنت سعيدا للغاية بالاستقبال، وشعرت أن الفريق كله أسرة واحدة، وهذا أفضل ما يميز الأهلي، وأتمني أن يحدث انسجام سريع بيني وبين جميع اللاعبين ونعتاد على طريقة اللعب سريعا، خاصة أن الأجواء في معسكر الفريق طيبة للغاية وتساعد أي لاعب على تقديم افضل ما لدية لإسعاد الجماهير.

وأوضح: الأهلي يضم لاعبين كبار وعلى مستوى فني رائع، وقد تحدثت كثيرا مع إمام عاشور على متن الطائرة وتعرفت عليه، وكذلك تعرفت على محمد مجدي أفشة صاحب الظل الخفيف، ويوما بعد الآخر سوف نتعرف جميعا على بعضنا البعض والمهم أنني الآن أصبحت فردا فضمن أسرة الأهلي التي اعتز بها كثيرا.

وأشار إلى أن الأجواء في معسكر الإعداد ممتازة والجميع في حالة تركيز لتقديم أفضل مستوى في كأس العالم للأندية حتى نصل في البطولة لأبعد نقطة ونسعد الجماهير.

وقال: مباراة الافتتاح أمام انتر ميامي مباراة قوية ـ لاشك ـ وإن شاء الله نكون في قمة تركيزنا خلال تلك المقابلة ونحقق الفوز ونصل إلى أبعد نقطة في البطولة.

جميع الفرق المشاركة في كأس العالم في نسختها الحالية فرق كبيرة وصاحبة تاريخ حافل بالإنجازات والأهلي كذلك فريق كبير وإن شاء الله نكون جميعا على قدر المسئولية ونلبي طموحات الجماهير ونسعدهم.

وتحدث عن علي معلول وقال: معلول لاعب كبير وقدم كل ما عنده مع الأهلي وتحدث معي كثيرا عن الأجواء في الفريق، وفي مصر بشكل عام وإن شاء الله ربنا يوفقه في مسيرته القادمة.