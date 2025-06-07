رونالدو يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية.. ويؤكد: الكرة الذهبية فقدت قيمتها

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أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات مثيرة حملت الكثير من الصراحة والعمق، تحدث قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مؤتمر صحفي عقد قبل المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والمقرر لها مساء الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية

استهل رونالدو تصريحاته بالحديث عن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، حيث أكد: "من شبه المؤكد أنني لن أشارك في هذه البطولة، رغم تلقي عروض رسمية وعدد من الدعوات للمشاركة."

وأشار إلى أن الأمر خضع لنقاشات مكثفة واتصالات جادة، لكنه فضّل التفكير بعقلانية، موضحًا: "من المهم أن تُقيّم مثل هذا القرار من جميع الزوايا، على المدى القصير والمتوسط والطويل، فليس كل عرض يُقبل لمجرد أنه مُغري."

إشادة خاصة بالموهبة الإسبانية لامين يامال

وانتقل رونالدو للحديث عن نجم برشلونة الصاعد لامين يامال، أحد أبرز المواهب في الكرة الإسبانية حاليًا، قائلًا: "يامال موهبة مذهلة، يتمتع بقدرات فنية عالية ويعرف كيف يستثمر إمكانياته بالشكل الأمثل.

دعوه ينمو بهدوء، لا تُحملوه فوق طاقته، فكل نجم يحتاج إلى مناخ هادئ لينضج بشكل طبيعي."

ورفع رونالدو سقف التوقعات لمستقبل يامال، قائلًا: "بالنسبة للكرة الذهبية؟ ربما ليس هذا العام، لكن لا شك أنه سينالها في المستقبل، لديه كل ما يلزم لذلك."

عن مستقبله الكروي: لا خطط واضحة للاعتزال

وعن مستقبله الشخصي، تحدث رونالدو بأسلوب متزن قائلًا: "لم أعد أفكر في الأمور بعيدًا جدًا، أعيش كل يوم بيومه. أدرك أن الوقت المتبقي في مسيرتي ليس طويلًا، لكنني أستمتع بكل لحظة ألعب فيها."

وأضاف: "لم أحدد تاريخًا نهائيًا للاعتزال، الأمر مرهون بشعوري الداخلي. ما دام أستمتع، فسأستمر."

رأيه في جائزة الكرة الذهبية: فقدت بريقها

وفي حديثه عن جائزة الكرة الذهبية، أوضح رونالدو موقفه الصريح: "من وجهة نظري، يجب أن تذهب الجائزة للاعب يُتوج بدوري أبطال أوروبا، فهذه البطولة هي الأقوى والأكثر أهمية، لكني أعتقد أن الكرة الذهبية فقدت بعضًا من قيمتها الحقيقية في السنوات الأخيرة."

عن علاقته بميسي: احترام متبادل وذكريات دافئة

وفي ختام المؤتمر، تحدث رونالدو عن ليونيل ميسي، غريمه التقليدي لأكثر من عقد ونصف، ولكن هذه المرة بنبرة مفعمة بالاحترام والتقدير: "ميسي شخص أحبه بطبيعتي، قضينا 15 عامًا نتنافس على الجوائز الفردية، وكان دائمًا هناك احترام متبادل بيننا."

وتابع بابتسامة: "أتذكر أنني كنت أترجم له في حفلات الجوائز عندما كانت اللغة الإنجليزية تمثل له صعوبة، وكان دائمًا لطيفًا ومهذبًا معي."