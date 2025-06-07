نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فيفا" يكشف عن ابتكارات غير مسبوقة في كأس العالم للأندية.. البداية من مباراة الأهلي وإنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار سعيه لتطوير تجربة المشاهدة وتعزيز الشفافية في عالم كرة القدم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إطلاق حزمة من الابتكارات التكنولوجية الرائدة التي سيتم تطبيقها للمرة الأولى خلال بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستُقام هذا العام بصيغة موسعة غير مسبوقة في تاريخ البطولة.

وتنطلق النسخة الجديدة من البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 15 يونيو الجاري، بمباراة افتتاحية مرتقبة تجمع بين النادي الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي، في لقاء يُمثل انطلاقة لعصر جديد من كرة القدم، حيث تمتزج الابتكارات التقنية مع أجواء المنافسة الرياضية.

تقنية كاميرات الحكم

ومن أبرز المفاجآت التي كشف عنها "فيفا"، اعتماد كاميرات تُثبت على أجسام الحكام لأول مرة، بعد حصولها على الموافقة الرسمية من المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB).

وتهدف هذه التقنية إلى تقديم تجربة مشاهدة فريدة من نوعها، حيث سيتمكن الجمهور من متابعة القرارات التحكيمية من زاوية نظر الحكم نفسه، مما يعزز فهمهم لسياق اتخاذ القرار داخل أرضية الملعب.

وتُعرض هذه اللقطات من منظور الحكم عبر شبكة "DAZN"، صاحبة الحقوق الحصرية لبث البطولة، ما يفتح أفقًا جديدًا في التغطية الرياضية.

عرض مراجعات VAR على الشاشات

وفي خطوة ثورية أخرى، ستُعرض مراجعات تقنية الفيديو (VAR) بشكل مباشر على الشاشات داخل الملاعب وأثناء البث، وهو ما يُعد تطورًا تاريخيًا يهدف إلى إزالة الغموض والجدل الذي كثيرًا ما رافق القرارات التحكيمية.

وتُعد هذه الخطوة بمثابة بداية لنهج أكثر شفافية في التعامل مع لحظات التحكيم الحاسمة، كما تم التأكيد على أن الدوري الإسباني سيعتمد هذه الميزة أيضًا ابتداءً من موسم 2025-2026.

تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي

ومن بين الابتكارات التقنية الأخرى التي سيتم اعتمادها، استخدام نظام التسلل شبه الآلي، الذي طوّرته شركة "Hawk-Eye" المتخصصة في تقنيات التحكيم الرياضي.

ويعتمد هذا النظام على خوارزميات دقيقة تقوم بتحليل بيانات الحركة في الوقت الفعلي، لتحديد مواقف التسلل بسرعة ودقة فائقة، مما يضمن اتخاذ قرارات عادلة دون تعطيل سير المباراة.

لوحات رقمية للتبديلات

ولتعزيز التنظيم داخل أرضية الملعب، سيتم الاستغناء عن الطرق التقليدية في إدارة التبديلات، حيث ستُستخدم أجهزة لوحية رقمية تُظهر عدد التبديلات المتبقية لكل فريق، مما يُسهم في تسريع الإجراءات وتوفير مزيد من الوضوح للاعبين والمدربين والحكام.

تجربة كروية مستقبلية تتكامل فيها التكنولوجيا مع الإثارة

وتُجسد هذه الخطوات حرص "فيفا" على تقديم نموذج جديد لكرة القدم الحديثة، حيث لا تقتصر التجربة على متابعة المباراة فقط، بل تمتد لتشمل تقنيات ذكية تُسهم في جعل كل لحظة داخل الملعب أكثر وضوحًا وعدالة وتشويقًا.

ويُتوقع أن تُحدث هذه التغييرات نقلة نوعية في أسلوب تغطية البطولات الكبرى، بما يعزز جاذبية كرة القدم عالميًا ويُلبي تطلعات الجماهير في العصر الرقمي.