الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار النجم المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز المصري، جدلاً واسعًا ودهشة كبيرة في الأوساط الكروية، بعدما كشفت تقارير إعلامية حديثة عن ثروته الصادمة التي تجاوزت كل التوقعات، خصوصًا لدى جماهير الكرة المغربية. فمن لاعبٍ بدأ خطواته الأولى في الملاعب المحلية إلى أحد أغنى وأبرز نجوم الفريق المصري، شق الشيبي طريقه بثبات، مستندًا إلى أدائه العالي، وعقوده المربحة، وتأثيره المتنامي داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

أدهشت الجميع بحجمها.. ثروة محمد الشيبي لاعب بيراميدز جننت المغربيين.. فاقت التوقعات بمراحل !!

خلال السنوات الأخيرة، تحول محمد الشيبي إلى أحد الأسماء الثقيلة في نادي بيراميدز، ليس فقط من الناحية الفنية، بل أيضًا من الجانب المالي إذ كشفت مصادر قريبة من النادي أن ثروة اللاعب تبلغ نحو 3.84 مليون دولار، مع توقعات بوصولها إلى 6.5 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مما يجعله من أعلى اللاعبين دخلًا في الدوري المصري الممتاز.

البداية من المغرب.. والنضوج في القاهرة

وُلد محمد الشيبي يوم 21 يناير 1993 في الدار البيضاء، حيث نشأ وسط أجواء كروية مشحونة بالطموح والتحدي.

بدأ مسيرته مع نادي الرجاء الرياضي، قبل أن يتنقل بين عدد من أندية الدوري المغربي، حيث اكتسب خبرات ثمينة وطور من مستواه التكتيكي والبدني.

انضم إلى نادي بيراميدز المصري عام 2022 في صفقة لفتت الأنظار، ليصبح في وقتٍ قياسي أحد أهم أعمدة الفريق.

عقد ذهبي.. ومكانة استثنائية

في أبريل 2025، أعلن بيراميدز عن تجديد عقد الشيبي حتى 2028، في خطوة أكدت مدى ثقة الإدارة والجهاز الفني في اللاعب.

ويُعتبر حاليًا صاحب أعلى راتب في الفريق، متفوقًا على عدد من الأسماء الكبيرة، ما يعكس قيمته الفنية ومساهمته الحاسمة في البطولات.

مصادر ثروته المتنوعة

لم تأتِ ثروة الشيبي من راتبه فقط، بل من مزيج من:

الراتب السنوي المرتفع

المكافآت المالية نظير الأداء المميز

عقود الرعاية والإعلانات

استثمارات شخصية في مجالات متفرقة

إنجازات تُحسب له وطموحات لا تتوقف

لعب دورًا محوريًا في تحقيق أول لقب قاري لنادي بيراميدز، وهو إنجاز تاريخي لا يُنسى.

يطمح لمزيد من الألقاب محليًا وقاريًا، خاصة مع اقتراب الفريق من التتويج بالدوري المصري.

يسعى لتعزيز حضوره في قائمة المنتخب المغربي، ويمتلك طموحًا واضحًا في المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم.