نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحدد مواعيد القيد للموسم الجديد ويقدم موعد انطلاق الدوري الممتاز 2025–2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن فتح باب القيد لتسجيل وانتقالات اللاعبين استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025 – 2026، حيث تقرر بدء إجراءات قيد القائمة الأولى لجميع الأندية بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025، على أن تُغلق هذه المرحلة من القيد يوم السبت الموافق 28 يونيو 2025.

ويشمل هذا القرار جميع المراحل السنية والمسابقات المختلفة التابعة للاتحاد، وذلك عقب انتهاء فترة القيد الاستثنائية التي كان قد أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خصيصًا للأندية المصرية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

فتح باب القوائم الإضافية بعد اعتماد القائمة الأولى

ووفقًا لما ورد في لائحة القيد المعتمدة للموسم الجديد، سيتم السماح بتسجيل القوائم الإضافية عقب الانتهاء رسميًا من اعتماد القوائم الأولى لكل نادٍ. ومن المقرر أن يستمر تسجيل هذه القوائم حتى بداية انطلاق المسابقات الرسمية لموسم 2025 – 2026، سواء للدوري الممتاز أو باقي البطولات المحلية.

تقديم موعد انطلاق الدوري الممتاز إلى 8 أغسطس 2025

وفي إطار الاستعدادات المكثفة للموسم الجديد، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان سابق، أنه قد تم الاتفاق على تقديم موعد انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليبدأ الموسم الجديد يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2025، بدلًا من الموعد المبدئي السابق المحدد في 15 أغسطس 2025.

ويأتي هذا التعديل بعد تنسيق مشترك جرى بين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ورابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، إلى جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدير الفني الكابتن حسام حسن، وذلك بهدف توفير مساحة زمنية مناسبة لإعداد الفرق وضمان جدول منتظم يخدم الأندية والمنتخب الوطني على حد سواء.