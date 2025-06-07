نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا يكتب نهاية درامية سعيدة للزمالك في نهائي كأس مصر ويؤجل قرار الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاءت الأقدار أن يحمل النجم المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، راية المجد ويمنح جماهير القلعة البيضاء لحظة الختام السعيد في نهائي بطولة كأس مصر أمام بيراميدز.

موقف شيكابالا من الاعتزال يثير التساؤلات

وفي ظل تزايد الحديث عن مستقبل شيكابالا وقرار اعتزاله، خرج المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أحمد سالم، بتصريح حاسم يوضح موقف إدارة النادي من هذه المسألة.

وقال سالم: "النادي يضع كامل الثقة في محمود عبد الرازق شيكابالا، ويمنحه حرية اتخاذ قرار الاعتزال من عدمه، فهو أحد أساطير الزمالك الذين تركوا بصمة لا تُنسى في تاريخ الفريق، وقدم الكثير من الجهد والعطاء خلال مسيرته الطويلة. لذلك، نحن نحترم قراره أياً كان، ونعتبر بقاءه أو رحيله مسألة شخصية تعود إليه وحده."

شيكابالا مستمر مع الزمالك لموسم إضافي

من ناحية أخرى، كشفت مصادر أن شيكابالا قد حسم قراره بالفعل، وقرر عدم الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، وأنه يعتزم الاستمرار مع نادي الزمالك لموسم إضافي، مما يعني أن مشوار "الأباتشي" داخل أسوار القلعة البيضاء لم يُسدل عليه الستار بعد، وأن جماهير الزمالك ستظل تستمتع بعطاء نجمها الكبير عامًا آخر.