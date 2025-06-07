برشلونة يرفض صفقة تبادلية مع تشيلسي في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - رفض نادي برشلونة الإسباني عرضًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، تضمن صفقة تبادلية تقضي بانتقال لاعب الوسط الشاب فيرمين لوبيز إلى "البلوز"، مقابل حصول برشلونة على خدمات المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يرفض صفقة تبادلية مع تشيلسي

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن العرض قوبل برفض قاطع من رئيس برشلونة، خوان لابورتا، والمدير الفني الجديد، هانز فليك، حيث يتمسك الطرفان ببقاء فيرمين ضمن صفوف الفريق، نظرًا للدور المهم الذي يلعبه في خطط المدرب الألماني للموسم المقبل.

وكان فيرمين لوبيز قد خاض 46 مباراة بقميص برشلونة هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، في حين شارك نكونكو في 42 مباراة مع تشيلسي، أحرز خلالها 14 هدفًا وصنع 5.

ويتمسك النادي الكتالوني باللاعب الشاب، ولا يفكر في رحيله إلا إذا أبدى رغبته الشخصية في المغادرة، بحثًا عن فرصة للعب لدقائق أكثر.