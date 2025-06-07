حسين الشحات: ميسي ورونالدو هما الثنائي الأفضل في التاريخ.. وهذه رسالتي لجماهير الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق يوم ١٥ يونيو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

تصريحات نارية من حسين الشحات قبل كأس العالم للأندية

ويبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

الشحات قال في تصريحات عبر حساب الأهلي الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي:"كأس العالم بطولة ليست غريبة على النادي الأهلي، ولا على لاعبيه وننتظرها من أجل الظهور بشكل مميز فيها.

وأضاف: أتمنى أن أساعد الفريق فيها والوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وتابع: اجتهدنا في الفترة الماضية والمشاركة فيها نتيجة تعب وجهد كبير، حققنا الكثير من البطولات في آخر ٥ سنوات.

وأشار: ميسي ورونالدو هما الثنائي الأفضل في التاريخ، ومواجهة ميسي ستكون صعبة ونتمنى أن نحقق الفوز في المباراة.

وزاد: رسالتي لجمهور الأهلي هي أننا ننتظرهم في المدرجات وننتظر دعمهم ومساندتهم في جميع المباريات وقادون على إسعادهم، ونأمل أن نصل لأبعد نقطة في البطولة.

وأوضح: الذكرى الأفضل لي في كأس العالم للأندية كانت في مباراة الاتحاد السعودي.

وأردف: التعاقد مع مدير فني جديد أمر جيد؛ فالجميع في حالة تركيز من أجل المشاركة.

وأتم حديثه: الصفقات الجديدة ستقدم الإضافة للفريق، والمنافسة بيننا ستكون لصالح الفريق، وأتمنى التوفيق لمن سيشارك.