جماهير السعودية لن تنام الليلة .. نادي سعودي كبير يحصل على توقيع كابتن الأهلي مقابل 75 مليون 

الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد جماهير النادي الأهلي لصيف انتقالات ساخن في ظل التغييرات المرتقبة داخل الفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري مارسيل كولر، تأتي هذه التحركات استعدادا لمشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية وهو الحدث الذي يضع مسؤولية كبيرة على إدارة الأهلي لتجهيز فريق قوي ومتكامل قادر على المنافسة وتحقيق نتائج مشرفة.

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في خطوة مفاجئة لعشاق القلعة الحمراء استقرت إدارة النادي الأهلي على رحيل نجم الوسط عمرو السولية مع نهاية الموسم الجاري وذلك بناء على قرار فني من المدير الفني مارسيل كولر، ووفقا لمصادر موثوقة، فقد تم إبلاغ السولية رسميا بعدم وجود نية لتجديد عقده ما يفتح الباب أمامه للبحث عن تجربة جديدة سواء داخل مصر أو خارجها خاصة مع تطلعات الجهاز الفني لتجديد دماء خط الوسط استعدادا للتحديات المقبلة.

تفاصيل العرض الخليجي المغري لعمرو السولية

وسط ترقب كبير لمستقبل السولية كشفت تقارير صحفية أن اللاعب تلقى عرضا ضخما من أحد الأندية الخليجية يشمل راتبا سنويا قدره 750 ألف دولار أي ما يعادل قرابة 37.5 مليون جنيه مصري سنويا، ويمتد العرض لموسمين بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون دولار نحو 75 مليون جنيه، وفي هذا السياق بدأ السولية في دراسة العرض بجدية في ظل عدم وجود نية للتجديد مع الأهلي مما يجعله أمام فرصة مالية مغرية إلى جانب تحدي جديد في مشواره الكروي الاحترافي خارج مصر.

السولية يرفض بيراميدز وإدارة الأهلي ترد بالتحية

رغم تلقيه عرضا قويا من نادي بيراميدز للانضمام إليه عقب رحيله عن الأهلي إلا أن عمرو السولية رفض العرض تقديرا لعلاقته التاريخية مع جماهير القلعة الحمراء مفضلا خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري، واستجابة لهذا الموقف النبيل قررت إدارة النادي الأهلي تقدير السولية من خلال:

صرف جميع مستحقاته المالية المتأخرة فورا.

توجيه الشكر له على سنوات العطاء والتضحيات داخل صفوف الفريق.

دعم قراره بخوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن الدوري المحلي.

ومن المنتظر أن يعلن السولية رسميا عن وجهته الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد حسم موقفه من العروض المقدمة له سواء من الداخل أو الخارج.