نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات انضمام أوسيمين إلى الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تطور جديد في مفاوضات نادي الهلال السعودي للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، حيث أكدت شبكة "سكاي سبورت" أن اللاعب أبدى موافقته على العرض المقدم من النادي السعودي، ما يُقربه من الانتقال إلى صفوف "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تطورات انضمام أوسيمين إلى الهلال السعودي

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد أوسيمين مع نابولي الإيطالي 75 مليون يورو، وهو ما يمثل العقبة الوحيدة حتى الآن أمام إتمام الصفقة، في ظل عرض الهلال مبلغ 70 مليون يورو، بفارق خمسة ملايين فقط عن مطالب النادي الإيطالي.

وأوضحت الشبكة أن الهلال توصل إلى اتفاق مبدئي مع أوسيمين من حيث البنود المالية والشخصية، حيث وافق اللاعب على خوض تجربة جديدة تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي بات قريبًا من تولي القيادة الفنية للفريق.

وكان أوسيمين (26 عامًا) قد خاض موسمًا ناجحًا مع جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة، ما زاد من اهتمام الهلال بضمّه لتدعيم خط الهجوم، خصوصًا مع اقتراب موعد مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

ويسابق الهلال الزمن لحسم الصفقة بشكل رسمي، في إطار خطته لتدعيم صفوفه بأسماء كبيرة استعدادًا للموسم المقبل، في انتظار موافقة نابولي النهائية لإنهاء المفاوضات بنجاح.