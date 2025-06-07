تحديد موعد انطلاق الدوري الإسباني موسم 2025-2026

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن جدول مواعيد بطولتي "لاليغا إي إيه سبورتس" (الدرجة الأولى) و"لاليغا هايبرموشن" (الدرجة الثانية) للموسم الكروي 2025-2026، حيث تنطلق المنافسات في عطلة نهاية الأسبوع الموافق 17 أغسطس (آب) 2025.

تحديد موعد انطلاق وختام الدوري الإسباني موسم 2025-2026

ومن المقرر أن تُختتم منافسات دوري الدرجة الأولى في 24 مايو (أيار) 2026، بينما تُختتم مباريات الدرجة الثانية في 31 من الشهر ذاته. كما حُددت الفترة من 7 إلى 21 يونيو (حزيران) لإقامة مباريات ملحق الصعود إلى "لاليغا" من الدرجة الثانية.

وأكد البيان الرسمي أن جدول مباريات الموسم سيكون غير متماثل بالكامل، كما هو معمول به منذ موسم 2019-2020، في خطوة تهدف إلى مراعاة عدد من العوامل مثل الأمن، والمشاركات الأوروبية، والظروف الخاصة بكل نادٍ، وأعمال التوسعة أو الصيانة في الملاعب، بالإضافة إلى المناسبات والأعياد، ما ينعكس إيجابًا على الحضور الجماهيري ونسب المشاهدة التلفزيونية.

وسيتخلل الموسم خمس فترات توقف دولية معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهي:

من 1 إلى 9 سبتمبر

من 6 إلى 14 أكتوبر

من 10 إلى 18 نوفمبر

من 23 إلى 31 مارس 2026

من 1 إلى 9 يونيو 2026

كما يشهد دوري الدرجة الأولى ثلاث جولات تُقام في منتصف الأسبوع، مقابل جولة واحدة فقط في الدرجة الثانية. أما التوقف الشتوي، فسينطلق بعد إقامة آخر مباريات الجولة يوم 21 ديسمبر (كانون الأول)، ويستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ في 4 يناير (كانون الثاني) 2026.