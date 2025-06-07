الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الرياضة، تبرز بعض الأسماء التي لا تقتصر شهرتها على الأداء داخل المستطيل الأخضر، بل تمتد لتشمل أصولهم العائلية، مسيرتهم الدولية، وثرواتهم الشخصية، ويأتي النجم القطري أكرم عفيف كأحد أبرز هؤلاء اللاعبين الذين صنعوا لأنفسهم مكانة خاصة في قلوب الجماهير، سواء بأدائه الرائع أو قصته الفريدة.

"أكرم عفيف"...ثروتة؟ وعمرة؟ واصلة؟ وانتماؤه القبلي المفاجئ وعمره الحالي!! التفاصيل هتبهرك!!

وُلد أكرم حسن عفيف في 11 مارس 1996 بمدينة الدوحة، وينحدر من خلفية عائلية متنوعة، حيث وُلد والده حسن عفيف في تنزانيا ولعب سابقًا مع المنتخب الصومالي قبل أن يستقر في قطر، أما والدته فهي قطرية من أصول يمنية تعود إلى قبيلة العفيفي، وهي إحدى القبائل المعروفة في منطقة يافع التي حملت لقب “سلاطين يافع” قديمًا.

المسيرة الكروية المتميزة

البداية: تخرج من أكاديمية أسباير وانطلق مع نادي السد القطري.

الاحتراف الخارجي: في عام 2016، أصبح أول قطري ينضم إلى الدوري الإسباني عبر فياريال، ثم لعب مع سبورتينغ خيخون ويوبين البلجيكي.

العودة والتألق: عاد إلى السد عام 2018، وحقق معه بطولات محلية عدة.

إنجازات أكرم عفيف

قاد منتخب قطر للفوز ببطولتي كأس آسيا 2019 و2023، وتوّج هدافًا للبطولة الأخيرة بـ 8 أهداف.

حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2019.

تُوّج هدافًا للدوري القطري في موسمي 2020 و2024.

ثروته وحضوره خارج الملعب

رغم غياب بيانات رسمية عن حجم ثروته، إلا أن أكرم يُصنّف ضمن أعلى اللاعبين أجرًا في قطر، وذلك بفضل عقوده الاحترافية، ومشاركاته الدولية، كما يُعرف بنشاطه في المبادرات المجتمعية والخيرية.