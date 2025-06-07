الرياض - كتبت رنا صلاح - في قلب العاصمة السعودية الرياض، وُلد نجم استثنائي خط اسمه في ذاكرة كرة القدم الخليجية، يوسف بن ناصر الثنيان، لم يولد في أجواء الشهرة أو الرفاهية، بل خرج من بيت شعبي بسيط في شارع الخزان، ليتحول مع الوقت إلى رمز للموهبة والقيادة داخل الملاعب، وكان للبيئة المتواضعة التي نشأ فيها الأثر الكبير في تشكيل شخصيته وعزيمته، حيث انتقلت عائلته لاحقًا إلى حي البديعة ثم إلى حي الملك فهد حيث استقر أخيرًا.

"من البساطة للمجد!!".. رحلة أسطورة الرياضة السعودية يوسف الثنيان!!

يوسف هو الثالث بين أربعة أبناء، وقد تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الرازي، ثم واصل تعليمه المتوسط في مدرسة عمر بن الخطاب، واختتم المرحلة الثانوية في الثانوية التجارية بالرياض، ورغم أن إخوته الثلاثة لم يكونوا رياضيين، إلا أن يوسف شق طريقه وحده في عالم كرة القدم، متحديًا الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

حياته العائلية وصفاته الشخصية

تزوج يوسف في عام 1991، ورُزق بخمس بنات هن، ريم، عبير، مهرة، نورة، وبدور، وعُرف بطيبته وتواضعه، وحرصه الشديد على بر والديه، خاصة والده الذي توفي في عام 1989، والذي كان أكبر داعم لمسيرته الرياضية، كما يتمتع يوسف بحضور اجتماعي قوي رغم شهرته، ويحافظ على علاقاته الإنسانية بعيدًا عن أضواء الإعلام.

حبه للبر وقصة طريفة من أيام المدرسة

واحدة من أبرز سمات شخصية الثنيان كانت حبه الكبير للبر والرحلات الصحراوية، وخاصة في فصل الربيع، وتُروى عنه قصة طريفة حدثت أثناء دراسته المتوسطة، حين اقترح إقامة معسكر تدريبي لفريق المدرسة في الصحراء استعدادًا لبطولة المدارس، لكن الطقس لم يكن في صفهم، حيث هطلت الأمطار قبل المباراة النهائية مما أثر على أدائهم.