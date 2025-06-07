الرياض - كتبت رنا صلاح - لا تقتصر متابعة الجمهور العربي للنجوم الرياضيين على مهاراتهم داخل المستطيل الأخضر، بل تمتد لتشمل خلفياتهم العائلية، ثرواتهم، ومحطاتهم المهمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بلاعب صاعد مثل سفيان رحيمي، الذي أصبح أحد أبرز الوجوه الكروية المغربية بفضل أدائه اللافت مع نادي العين الإماراتي والمنتخب الوطني.

"سفيان رحيمي"...ثروتة؟ وقبيلته؟ واصلة؟ وعمرة؟ ومعلومات عن حياته وثروتة هتصدمك!!

ولد سفيان رحيمي في 2 يونيو 1996 في مدينة الدار البيضاء المغربية، وتربى في بيئة رياضية خالصة، فوالده محمد رحيمي كان حارسًا سابقًا في فئات نادي الرجاء البيضاوي، ثم تولى مهامًا إدارية داخله، وقد التحق سفيان بأكاديمية الرجاء منذ صغره، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول عام 2017، وفي 2021 انتقل إلى نادي العين الإماراتي بعقد بلغت قيمته 4 ملايين دولار لمدة أربع سنوات.

ثروته ومصادر دخله

تقدَّر ثروة سفيان رحيمي بحوالي 5 ملايين دولار حتى عام 2022، وتشمل:

راتب سنوي يُقدّر بـ 750 ألف دولار

عقود انتقال ورعاية

مكافآت البطولات المحلية والقارية

ومع تطور مستواه المستمر، من المتوقع أن تكون هذه الأرقام قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا حتى عام 2025.

أبرز إنجازاته الرياضية

مع الرجاء البيضاوي:

الدوري المغربي 2020

كأس الكونفدرالية الإفريقية (2018، 2021)

كأس السوبر الإفريقي 2019

كأس العرب للأندية 2020

مع العين الإماراتي:

الدوري الإماراتي 2022

كأس رابطة المحترفين 2022

دوري أبطال آسيا 2024

مع المنتخب المغربي:

بطولة إفريقيا للمحليين 2020

الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024

الأصول العائلية والانتماء المحلي