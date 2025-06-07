الرياض - كتبت رنا صلاح - لم يكن أحد يتوقع أن تشهد ساحة الانتقالات الخليجية واحدة من أضخم الصفقات في تاريخها، إلا أن نادي الهلال السعودي نجح في خطف النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن، الشهير بـ”عموري”، من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة، في خطوة أثارت ضجة إعلامية وجماهيرية غير مسبوقة، وأعادت رسم خريطة المنافسة في المنطقة.

“أغلى من رونالدو ونيمار؟!".. صفقة خيالية تشعل الخليج والهلال يخطف عموري في اللحظات الأخيرة!!

ما يميز هذه الصفقة ليس فقط اسم اللاعب، بل المبلغ الضخم الذي دُفع من أجل ضمه، حيث تجاوزت قيمة الصفقة 14 مليون يورو، أي ما يعادل 60 مليون درهم، وهو ما جعلها الأغلى في تاريخ الكرة الخليجية حتى الآن، خاصة بعد أن رفع الهلال عرضه بشكل غير متوقع إلى 35 مليون ريال سعودي، بعد دخول النصر في خط المفاوضات.

تفاعل جماهيري ورسائل شكر مؤثرة

في المقابل، تفاعل جمهور الهلال بشكل كبير مع الصفقة، وكان في استقبال عموري في مطار الملك خالد الدولي بالآلاف، حيث نُظمت له احتفالية خاصة في ملعب النادي، كما حرص اللاعب على توجيه رسالة شكر لإدارة العين عبر تويتر، مؤكدًا أن النادي الإماراتي سيبقى بيته الأول، ووعد جماهير الهلال بتقديم أفضل ما لديه.

صراع الأندية خلف الكواليس

الصفقة شهدت كواليس حماسية، فقد كادت أن تنهار بعد العرض الأقوى من النصر، إلا أن إصرار الهلال على التوقيع حسم الأمر، بينما التزمت إدارة العين الصمت حتى الإعلان الرسمي، ليبقى السؤال المطروح الآن، هل ستكون هذه الصفقة بداية جديدة لهيمنة الهلال على البطولات؟ الأيام وحدها ستجيب.