نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وصول أليو ديانج إلى معسكر الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى معسكر الأهلي في مدينة ميامي اليوم قادمًا من فرنسا، بعدما انهى مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.

وصول أليو ديانج إلى معسكر الأهلي

والتحق أليو ديانج بمعسكر الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وسينتظم في تدريبات الفريق الجماعية القادمة، استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على استقبال ديانج والترحيب به، لدى وصوله إلى فندق الإقامة.

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.