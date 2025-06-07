نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة اللحظة الأخيرة.. دورتموند يسابق الزمن لضم جوب بيلينغهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسابق نادي بوروسيا دورتموند الألماني الزمن من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جوب بيلينغهام، وذلك قبل انطلاق كأس العالم للأندية لكرة القدم.

صفقة اللحظة الأخيرة.. دورتموند يسابق الزمن لضم جوب بيلينغهام

وتم اليوم الأربعاء ترشيح بلينغهام لقائمة المنتخب الإنجليزي لأقل من 21 عامًا، للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا للشباب في سلوفاكيا، والتي تنطلق يوم الأربعاء المقبل.

وكان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، قد وافق على الانضمام إلى دورتموند قادمًا من ساندرلاند، وكان شقيقه الأكبر جود بيلينغهام قد لعب من قبل لدورتموند.

ويسعى دورتموند للتعاقد مع اللاعب من أجل خوض منافسات مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تنطلق يوم 14 يونيو (حزيران) الجاري وتستمر حتى 13 يوليو (تموز) المقبل، لكن سيكون على النادي إنهاء الصفقة بحلول يوم الثلاثاء المقبل، وهو اليوم الأخير في فترة الانتقالات الاضافية.

ولازالت المحادثات جارية بين دورتموند وساندرلاند، لكن التقارير أكدت أن النادي الألماني غير جاهز لدفع 40 مليون يورو (7.45 مليون دولار) وعرض نحو 30 مليون يورو لضم اللاعب.