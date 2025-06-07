نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فنلندا وهولندا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب هولندا الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب الفنلندي، مساء اليوم السبت الموافق 7 يونيو الجاري، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تقام مباراة هولندا ضد نظيره فنلندا، مساء اليوم السبت، على ملعب هيلسنكي أولمبيك، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وستنطلق صافرة مباراة هولندا ضد فنلندا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

